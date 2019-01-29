أفضل 5 مستحضرات تجميل لإطلالة برونزية جذابة من المول.كوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 08:07 مساءً -

تطمح جميع النساء والفتيات إلى الحصول على مكياج برونزي متألّق بالأخص خلال فصل الشتاء لعدم ظهور أشعة الشمس بالقوة ذاتها كما في فصل الصيف. فاللّون البرونزي يعتبر من أساسيات الجمال لدى الكثيرات، ويضفي على إطلالة المرأة جمالاً أخاذاً وسحراً لا يقاوَم، بالأخص إذا ما كان غايةً في الطبيعة والبساطة.

وبما أن العديد من النساء يفضّلن عدم تسمير وتعريض بشرتهنّ لأشعة الشمس المؤذية،جمعت لك الخليج 365 اليوم باقة من أفضل 5 مستحضرات تجميل توفّر لك إطلالة برونزية جذابة، تجدينها على موقع المول.كوم:

كريم أساس برفكت ماتش - FPF002

فورايفر 52

تساعد الاسفنجة اللّينة الفريدة من نوعها على تموية التجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة من خلال امتصاص المزيج. أما ميزة التدوير الخاصة بزجاجة كريم الاساس تؤكد على أن يتم تطبيق كريم الاساس بكمية متساوية في مختلف زوايا الوجه.

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ظلال عيون بروفشنال – 104

نوت

ظلال عيون بروفشنال هي لوحة من ظلال العيون المتألّقة والفريدة، ذات ألوان برونزية أخاذة تتراوح بين البني الداكن، البني الفاتح، والبيج بثلاث درجات متفاوتة.

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مسحوق حمرة الخدود أوه بيبي وردي

ريفلون

هذا المسحوق ذز ملمس فائق النعومة بلون يصلح كمكياج أساس، ويمنح ثلاث إطلالات: غير لامعة وحريرية ولامعة. إنه ظل مثالي لمختلف ألوان البشرة وذو أصباغ بألوان طبيعية عاكسة من أجل أن تتمتّع المرأة بالحيوية لإطلالة تدوم طوال اليوم.

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ماسكرا جود باي الأصلية أسود E1

في أو في

تعمل هذه الماسكرا على مضاعفة طول الرموش على الفور مع منع التكتل والتقشير والتلطيخ. فهي توفّر للرّموش الكثافة والكمال بالأسلوب لمظهر دراماتيكي.

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سائل احمر شفاه كل يوم المطفي – الشلة

لوتي

إن أحمر شفاه سلاي كل داي من لوتي لندن ناعم وطويل الأمد ولا يلطّخ، وغني باللّون والملمس المريح. تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من أحمر الشفاه غير اللامع يحقق الكمال طوال اليوم، وهو متوفّر في مجموعة من 8 ظلال مختلفة وفريدة.

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* نصائح تطبيق مكياج برونزي ناعم وجذاب:

-أولاً عليك وضع كريم الأساس على كامل الوجه بالريشة، من بعدها ضعي الكونسيلر حول عينيك وادمجيه بواسطة ال Beauty Blender، وثبتي المكياج من خلال البودرة المضغوطة.

- بعدها، حددي معالم الوجه بالبودرة الحرة وتحت العينين أيضاً لتفادي وقوع ظلال عيون، ثم قومي بإضاءة زاوية العين الداخلية بالهايلايتر وضعي ظلال عيون باللون البني على الجفن المتحرك ولون ذهبي في المنطقة الفارغة.

-من بعدها ضعي آيلاينر أسود على خط الرموش والكحل البني داخل العين وضعي الرموش مع الماسكرا وأضيفي البلاشر والهايلايتر.

-أخيراً ضعي أحمر شفاه بلون مطفي ناعم ليناسب المكياج.