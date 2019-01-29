أفضل مقشّر للوجه...ستعجيبك النتائج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 08:07 مساءً - تتبدّل طبيعة البشرة بين موسم وآخر. ويُعتبر فصل الشتاء الفترة الذهبية لتقشير البشرة . ويبقى عليكِ انتقاء أفضل مقشّر للوجه لاستخدامه بشكلٍ يومي، للاعتناء ببشرتكِ وترطيبها، كي تبقى محافظة على نعومتها.



قناع السكّر، يعدّ طريقة من طرق عدة للعناية بالبشرة، حيث يساعد على تقشيرها وتخليصها من طبقات الجلد الميت المتراكمة على سطحها، من دون التسبّب في تهيّجها، وذلك لأنّ السكّر مادّة طبيعيّة خشنة، لكنّها آمنة على سطح البشرة، تزيل آثار الرؤوس السوداء والبيضاء، تحسّن من نسيج البشرة وتمنحها توهّجًا لافتًا بسبب تدفّق المزيد من الدم إليها.





للحصول على أفضل مقشّر للوجه ، فقط امزجي كميّة من السكّر مع القليل من الموز الطازج الغنيّ بفيتامين E وأيضاً ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت اللّوز، لتسهيل حركة حبيبات السكّر الخشنة على البشرة، وانزلاقها بنعومة من الجبهة وصولًا إلى أسفل الرقبة والكتفين.



افركي السكّر برفق تامّ على كامل البشرة لمدّة 15 دقيقة، إلى أن تشعري بأنّه ذاب بفعل حرارة الاحتكاك، ثمّ اشطفي بشرتكِ بالماء الدافىء فالبارد لإعادة غلق المسامّ. في الختام، امسحيها بقليل من ماء الورد النقيّ أو الحليب البارد.





أعيدي تطبيق قناع أفضل مقشّر للوجه مرّتين في الأسبوع للحفاظ على ليونة البشرة، تغذيتها وترطيبها بعمق.

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