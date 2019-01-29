تسريحة ضفائر للمدرسه...سهلة وعملية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 08:07 مساءً - هناك تسريحة معتمدة للبنات اللواتي يذهبن إلى المدرسة، وهي تسريحة ضفائر للمدرسه والتي من السهل اتمامها.



جربي تقسيم الشعر إلى نصفين بشكل رأسي، وقومي بعمل ضفيرة في كل قسم، سواء بدأت من بداية منبت الشعر، أو بإمكانكِ الاكتفاء بتضفير الجزء الأخير فقط.

قسّمي الشعر إلى نصفين بشكل أفقي، وخذي خصلة صغيرة من جانب الشق العلوي وقومي بتضفيره بهيئة ضفائر رفيعة، ثم اسحبيها بشكل مائل لتزميها مع باقي شعر القسم السفلي.

للحصول على تسريحة ضفائر للمدرسه، جرّبي الضفيرة الفرنسية ، وهي من أجمل تسريحات الشعر التي تناسب الفتيات في العودة إلى المدرسة، فهي تمنع انتفاش الشعر، وتحافظ على شكله أطول وقت ممكن، بإمكانكِ الاستعانة به أينما شئتِ.



كعكة الشعر تُعتبر أيضًا تسريحة ضفائر للمدرسه، ولا تستغرق وقتًا على الإطلاق، بإمكانكِ زمّ الشعر بالكامل بهيئة كعكة منخفضة، أو بإمكانكِ تقسيمه لعمل كعكتين للشعر في صورة منخفضة.

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