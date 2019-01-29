كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - كلب لطيف يخضع لعملية تجميل بعد إذابة وجهه بماء النار

تشوه وجه كلب من إيران بعد تعرضه لهجوم الأسيد الحارق، لكنه سيخضع لجراحة ترميمية في منزله الجديد بكندا.

ذكر موقع ذا صن أن سيدة تعيش في فانكوفر تبنت الكلب من عائلة في إيران بعدما اكتشفت محنته عبر موقع لتبني الكلاب، وتم نقل الكلب إلى منزله الجديد في كندا حتى يتمكن من الخضوع لعملية جراحية ويحظى بحياة أفضل.

وقالت سام تايلور: إن الكلب "موجي" كان عمره 6 أسابيع فقط عندما قام أحدهم برمي حامض الأسيد الحارق على وجهه، ما تسبب في إذابة أجزاء من وجهه وأذنه وعينه اليسرى وفقد أنفه بالكامل.

وبعدما قرأت عن حياته المأساوية وحاجته لمغادرة إيران لرؤية طبيب بيطري في أمريكا الشمالية لمساعدته، قررت تبنيه.

وأضافت سام أنه رغم تعرض الكلب للحادث الأليم، لا يزال قادرا على الحب والعطاء والثقة في البشر.

وبعد وصوله إلى كندا، تم تدشين صفحة لجمع التبرعات للكلب، حيث تم جمع أكثر من 5000 جنيه أسترليني، وسيبدأ طبيب بيطري في غرب كندا إجراء أول عملية للكلب في 12 فبراير.

ووفقا للتقارير، سيقوم الطبيب بخلق فتحات للأنف واستخدام الجلد من الأذن لإعادة تشكيل العظام والجلد الذائب فوق الأنف.

