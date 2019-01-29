كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - أوبرا "كارمن" وحفل عيد الحب في برنامج مركز الفنون لشهر فبراير

الإسكندرية - نسرين عبد الرحيم

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية العديد من الأنشطة الفنية في شهر فبراير المقبل، تبدأ يوم الجمعة الموافق 1 فبراير باستضافة فرقة "هوس"، وهي فرقة موسيقية مستقلة بدأت عام 2014.

ويتضمن البرنامج يوم السبت الموافق 2 فبراير بث مباشر HD للمتروبوليتان أوبرا "كارمن" لجورج بيزييه، يليها يوم الأحد الموافق 3 فبراير حفل موسيقي لفريق "ملاذ"، بالتزامن مع عرض للفيلم التسجيلي "فادوس"، وهو من إخراج كارلوس ساورا.

ويقام يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير حفل موسيقي لأحمد ربيع، بينما يقدم الفريق السكندري "هاي دام" حفله يوم الخميس الموافق 7 فبراير. أما يوم الجمعة 8 فبراير يقام حفل موسيقي لثنائي الكمان والبيانو فؤاد ومنيب، يليه حفل إنشاد للأخوة أبو شعر يوم السبت الموافق 9 فبراير. ويلتقي الجمهور يوم الاثنين الموافق 11 فبراير مع العرض المسرحي "الرجوع"، من تأليف محمد عبد القوي وإخراج أحمد عادل.

ويتضمن البرنامج يوم الخميس الموافق 14 فبراير حفل عيد الحب، حيث تقدمأوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع فابريكا وبقيادة شادي عبد السلام مجموعة من أشهر أغاني الحب العالمية على مر العصور.

وفي ختام النصف الأول من شهر فبراير، يقام يوم الجمعة الموافق 15 فبراير حفل موسيقي "نوبيات"