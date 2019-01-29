كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - الجناح السعودي ينظم مسابقة ثقافية لرواد معرض القاهرة

ينظم الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقة ثقافية بهدف نشر الثقافة السعودية والتعرف على مقاصد المملكة السياحية وتاريخها من خلال الأسئلة التي تُطرَّح لزائري الجناح من جمهور المعرض، وتقدم الملحقية الثقافية بعض الجوائز التذكارية عقب الإجابة عن بعض الأسئلة التي توجه للجمهور ضمن المسابقة اليومية.

وتحتوي المسابقة على عدة أسئلة يومية تدور معظمها حول تاريخ المملكة، وعن أبرز الأماكن المقدسة والسياحية الموجودة في المدن والقرى والأحياء داخل المملكة العربية السعودية.

ويتم سحب أرقام الفائزين بشكل شفاف أمام الجمهور، ويُمنَّح الفائزون جوائز قيمة، يقدمها الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة وسط جمهور الجناح.



