كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - قطة تعلق داخل غطاء محرك سيارة - فيديو

جري إنقاذ قط بعد محاصرته داخل غطاء محرك، فوفقا لما نشره موقع لايف ليك، توجهت المرأة إلى سيارتها لتشغيلها لكنها سمعت مواء القطة القادم من السيارة، فلم تدرك في البداية مكانها وظلت تبحث عنها حتى عثرت عليها أسفل غطاء المحرك.

التقط مقطع الفيديو في تشانثابوري بتايلاند، وسط تجمع من المارة للمساعدة في إخراج القطة العالقة بجانب المحرك، وتمكنت المرأة بالفعل من انتشالها وتحريرها بالاتصال برجال الإنقاذ الذين قضوا بعض الوقت لإخراجها دون أن تصاب بأذى.

أطلق سراح القطة لتعود إلى أحضان مالكتها وهى سيدة تدعى دانج تعيش بمكان قريب من السيارة، وأعربت عن سعادتها لعودة قطتها مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن مكان دافئ للنوم.