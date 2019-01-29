كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - طلعت زكريا : أسعى الى تقديم برنامج كوميدى.. و عمرو الليثى يرحب

قال الفنان طلعت زكريا خلال حلوله ضيفاً مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة النهار انه سعيد بحلوله ضيفاً ببرنامج واحد من الناس وانه يتطلع الى تقديم البرامج التليفزيونية خلال المرحلة المقبلة ولديه العديد من الافكار الكوميدية لتقديمها وانه سيجعل عدد من مقدمى البرامج التليفزيونية يجلسون فى البيت على الشاشة وعقب الاعلامى د. عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار اهلا بك على شاشة قناة النهار مقدماً لبرنامج جديد

وعلى جانب اخر قال زكريا انه مشروع فيلم كوميدى جديد " الزنبى " وقد انتهى من كتابة جزء كبير من الفيلم ولكن المشروع يحتاج الى انتاج ضخم لانه اول مشروع لفيلم رعب كوميدى ، حيث يظهر العفاريت والاشباح بشكل كوميدى خلال الفيلم

وأعرب زكريا عن سعادته بنجوم مسرح مصر من الشباب ولا سيما محمد عبد الرحمن

وعن النقد قال انه يحترم النقد البناء ويزعجنى اى نقد لشخصى فمن يريد يتفضل بنقد الشخصية وليس الممثل وضرب امثلة بالنقد الموجه الى النجم راحل علاء ولى الدين بانه تخين وهذا لا يليق