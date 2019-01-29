كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - فوزي مخيمر : هلافيت المجلس الثورى المصرى بلندن

ظلال الود

فوزى مخيمر

حرصت مساء الاحد 27ينايرعلى متابعة احدى ندوات اولقاءات ما يسمى بالمجلس الثورى المصرى بلندن عبر قناة الخنزيرة مباشر، والتى نقلت بثا مبشرا ومتواصلا لاحاديث وهرطقات نفر من اعضاء المجلس.

مجموعة لا تتعدى عشرة مصريين ومصريات، بينهما سيده ممتلئة ترتدى ملابس متواضعة جدا وتدير الحوار او قل تنقل المايك بين المتحدثين من النساء المنتقبات وبين الاشاواس من الرجال بينهم رجل ممتلئ الى درجة يخيل للمتابع انه على وشك الانفجار وان ملابسه هتتفرتك عليه، تحدث قليلا ثم راح فى نوم عميق وبين الحين والاخر يصحوا فيجدهم يتحدثون فينام مرة اخرى.

نفثوا عن غلهم وغضبهم وحنقهم من مصر ورئيسها وحكومتها واهالوا التراب على الجميع بما فيهم شيخ الازهر والبابا واتهموهم بمولاة الحاكم وانهم مغيبون وانتهازيون، معربين عن املهم فى استنهاض همة الشعب المصرى من اجل ازاحة ما اسموه الكابوس، وقالوا فيما قالوا ان رجال الحكومة ومن حولهم ليس امامهم الا الطاعة العمياء، وطبعا هذه من صفاتهم هم، فكيف خلعوها والبسوها لغيرهم؟.

تحدثوا عن تأخر مصر وتدحدرها وانهيار وضعها الاقتصادى ومال آل الحال اليه، واوهام الحاكم والمسؤلين ومن حولهم ..يعنى الدنيا امام عيونهم سودة وطين الطين.

هؤلاء واضح انهم مغيبون وعلي عيونهم وقلوبهم غشاوة او قل مصدات فولاذية سوداء لايرون منها شيئا ولايسمعون امرا، وكأن مصر لم يشق بها شبكة طرق على اعلى مستوى، ولم يشيد على طرقها ونيلها وترعها ومصارفها عشرات الجسور ولا حفر ثلاثة انفاق اسفل قناة السويس وجارى حفر الرابع بجوار نفق الشهيد احمد حمدى.

وكان مصر لم تقتحم الكثير من مشكلاتها المزمنة بان انهت والى الابد مشكلة انقطاع الكهرباء، واصبح لديها فائض للبيع، لم تقتحم مرضا خطيرا عشش فى كبد المصريين لعشرات السنين وقضى على الملايين منهم وهى الان تسعى لعلاج ضحاياه ووقف خطره من خلال حملة وطنية مدروسة وجاده ووجدت تجاوبا واسعا من الشعب لتجاوز المخاطر المستقبلية للمرض.

تتصدى كل يوم لعشرات الشائعات الهادفة الى بث الرعب واليأس والقنوط فى قلوب الملايين .

أما قناتى الخنزيرة فلنا منهما وقفات.. انهما يناصباننا العداء السافر السافل المباشر..انهما يشنان حربا طروسا علينا .. حرب ممنهجة يصرف عليها بهبل وبذخ من قطر العظمى.

شغلهما الشاغل التركيز السلبي على كل هفوه فى بر مصر، الى حد انهم يتباكون على نفوق شويه فراخ فى مزرعة، ويلقون باللوم على الحكومة، مصر من وجهة نظرهم خرابه وفساد وانحلال واستغلال نفوذ وحاكم يضلل الشعب، وحكومة تكذب وشعب مغيب.

وللذين يصبون جام حنقهم وغضبهم على مصر وشعبها ورئيسها وخاصة المصريين منهم معدي البرامج ومقدميها نقول لهم: اساءاتكم لمصر لن تسقط بالتقادم.

ولمن يحترفوا التضليل وادمنوا الكذب والاساءة لمصر امثال احمد طه، ومصطفى عاشور واحمد منصور وغيرهم نقول لهم: ان قطر العظمى لن تنفعكم وسياتى يوم تفرمكم وتطلق عليكم الرصاص كخيل الحكومة التى انتهى دورها.