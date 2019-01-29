كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - أطرف سرقة.. حرامي يزحف على الأرض لسرقة خزينة فارغة

غطى لص وجهه بقناع وارتدى الجوارب في يده حتى لا يترك وراءه أي بصمات، وزحف على الأرض لمدة 8 دقائق حتى يصل إلى الخزينة، لكن من سخرية القدر، كانت فارغة تماما من النقود.

تبحث الشرطة عن لصين سرقا الخزنة الفارغة من مطعم دومينوز في فلوريدا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إلى وسائل الإعلام: إن اللص ظل يزحف على الأرض لمدة 8 دقائق حتى وصل إلى مكتب المدير، وبدأ يفحص درج النقود وسرقة الخزنة في النهاية.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الشرطة عبر موقع تويتر اللص وهو يزحف على الأرض، وكسر نافذة المطعم وسرق خزنة فارغة من النقود.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها محاولات سرقة فاشلة. ففي أستراليا، غادر مجموعة من اللصوص خالي الوفاض بعد فشلهم في تحطيم باب زجاجي بالمطارق.