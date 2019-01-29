كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - ثلاث خطوات بديلة للبوتوكس والنفخ.. تعرف عليها



قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، وصفة بديلة للبوتكس ونفخ الشفايف وملئها والحصول على شفايف كبيرة الحجم بطريقة طبيعية وبدون تكلفة ويمكنك استخدامها في المنزل وهي كما نشرت صدى البلد كالتالي: 1 -أفركي شفتيك بفرشاة الأسنان ليليًا، وليكن هذا برفق وستجدين أنكِ خلصتِ الشفتين أولًا بأول من الجلد الميت وبقايا أحمر الشفاه. 2 -السكر البني وزيت الزيتون وصفة سحرية لتكبير الشفتين. قشري شفتيكِ باستخدام المزيج ورطّبي بعد هذا بزيت الزيتون. 3 -ماء الورد والجليسرين من الخلطات المثالية ليس لصحة الشفتين فحسب، بل والبشرة بالمجمل.

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