كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - الجناح السعودي يستضيف طلاب جامعة الأزهر

أكدوا أن الكتاب السعودي يتمتع بسمعة طيبة لدى القارئ العربي..

استقبل الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس، وفداً طلابياً من معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الأزهر. تجول الطلاب داخل أروقة الجناح وتوقفوا عند أركان مهمة مثل ركن السيرة النبوية الذي يستعرض آثر النبي الكريم، والركن الخاص بحياكة جزء من كسوة الكعبة المخصصة لغطاء الكعبة هذا العام، فضلاً عن زيارتهم لركن مجسمات المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أعرب الطلاب عن سعادتهم لزيارة جناح المملكة، مؤكدين أن الجناح بات مقصداً سنوياً لزيارته لما يتضمنه من دور النشر المتميزة، والمكتبات والأركان التي تقدم معروضات قيمة ومجسمات لبعض الأماكن المقدسة.

وأوضح الطلاب الزائرون أن المكتبات ودور النشر السعودية باتت مصدرا حيويا من مصادر اقتناء الكتب التي يحرصون عليها، وخاصة الكتاب السعودي لما يتميز به من التوثيق والتحقيق الدقيق، فضلا عن جودته من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب السلس. كما أثنى طلاب معهد العلوم الإسلامية على السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي.

في ختام جولتهم، أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، مشيرين إلى أن محتوى دور النشر السعودية يبرز النتاج الأدبي والثقافي والعلمي للمملكة، وأن دور النشر السعودية استطاعت أن تقدم صورة جيدة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة وأبدوا امتنانهم لزيارة الجناح للاطلاع على أحدث الإصدارات السعودية، خاصة في مجالات الفقه والحديث والقضايا العصرية المطروحة في الوقت الراهن.

يذكر أن جناح المملكة قد حظي بزيارة عدد لافت من المسؤولين المصريين يتقدمهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور أحمد عمر هاشم، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووكيل أول مجلس النواب المصري السيد الشريف. وقد أثنوا جميعهم على النتاج الثقافي والديني السعودي المعروض في دور النشر المشاركة في الجناح، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة لحرص المملكة على المشاركة السنوية المتميزة في المعرض، بما يعكس عمق العلاقات التي تتسم بالقوة والصلابة بين البلدين.



