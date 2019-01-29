كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - سحر رامي تهدد بمقاضاة هيثم أحمد زكي بسبب أبوه !

مؤخرا، أعلن الفنان هيثم أحمد زكي تقديم جزء ثان من فيلم "كابوريا" الذي سبق وقدمه والده الراحل أحمد زكي منذ سنوات، وذلك بالتعاون مع المؤلف عمرو الدالي والمخرج كريم اسماعيل.

من جانبها هددت الفنانة سحر رامي بمقاضاة هيثم أحمد زكي في حال تقديمه للجزء الثاني من فيلم "كابوريا" دون الرجوع لها بدعوى أن الفيلم الصادر عام 1990 كان من إنتاجها.

قالت سحر رامي إن هيثم لا يحق له تقديم فيلم جديد بنفس الاسم دون مراجعتها والسيناريست عصام الشماع أيضا نظرا لأنهما يمتلكان الحقوق الأدبية لاسم الفيلم وأن هذا سيدخله في مشاكل إنتاجية، في تصريحها لموقع "الوطن".

وأضافت رامي أنها لا تعرف عن أبعاد الجزء الثاني ولا قصته، لكن تقديم هيثم لدور والده في الفيلم الأصلي ليس منطقيا نظرا لصغر سنه ولأن شكله يختلف عن شكل والده وأنه ربما من الأفضل له أن يقدم دور نجل "حسن كابوريا". لافتة إلى أنها لن تحكم على مستوى الفيلم، فمن الممكن أن يقدمه زكي بطريقة جديدة.

ويعيد فيلم "كابوريا 2" هيثم أحمد زكي إلي السينما بعد آخر أفلامه "الكنز"، الذي تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة وعدد كبير من النجوم مثل محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان.

يذكر أن فيلم "كابوريا" بطولة أحمد زكي، ورغدة، وحسين الإمام، وسحر رامي، ويوسف داوود، وشفيق جلال، ومحمد لطفي، تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة، وتم عرضه عام 1990.