كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - رجل يساعد الشرطة في القبض على لص هارب - فيديو

قام رجل بدور بطولى بمساعدة رجال الشرطة في القبض على لص هارب.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، أظهرت كاميرا مراقبة سوقا صينيا لحظة مطاردة الشرطة لاثنين من اللصوص، أخذا يركضان من رجال الشرطة بقوة، وكان فرق المسافة بينهم كبيرا، مما جعل رجال الشرطة لا يستطيعون الإمساك بهما.

قرر أحد المارة الذي كان يركب دراجة نارية ملاحقة اللصان اللذان سرقا بعض السجائر من متجر، ليتفاجأ أحدهما بدراجة نارية تدهسه من الخلف ليسقط أرضا.

هبط الرجل من أعلى دراجته النارية التي سقطت أرضا وأمسك اللص بقوة قبل أن يواصل فراره، وهنا حضر الكثير من رجال الشرطة للإمساك باللص، لكن شريكه كان قد فر.