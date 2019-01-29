كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - ثورة جديدة من "جوجل" في مكالمات الفيديو

تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لإحداث ثورة في عالم مكالمات الفيديو، ومنافسة التطبيقات الشهيرة في هذا المجال، حيث تسعى لتوسيع خدمات تطبيقها "جوجل ديو" لتقتحم به بصورة أكبر عالم مكالمات الفيديو.

ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث الثوري لـ"جوجل ديو" خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم طرحه على نسخة الويب ومتصفحات "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"أبل سافاري"، بالإضافة إلى نسخة عبر الهواتف الذكية على متجري "جوجل بلاي" أو "آب ستور"، بحسب "سبوتنك".

وستشمل نسختا الويب والهواتف الذكية من "جوجل ديو" مهام جديدة تماما لمكالمات الفيديو، بالإضافة إلى الميزات الأساسية للتطبيق مثل "نوك نوك"، والقدرة على ترك رسائل بالفيديو، وإمكانية إجراء المكالمات الجماعية بالفيديو بطريقة مماثلة لتطبيق "فيس تايم" من شركة "أبل".

​ولن يحتاج مستخدم "جوجل ديو" سوى إنشاء مجموعة تحتوي على جهات الاتصال التي يرغب في إجراء دردشات بالصوت والصورة معها، ثم بدء مكالمات جماعية في نفس الوقت.