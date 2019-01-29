كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - بـ«البدلة الزرقاء والبطانية» ميرهان حسين بتاخد التحية في السجن

اشارت تقارير صحفية من داخل مصلحة السجون، وصول الفنانة ميرهان حسين إلى سجن القناطر "نساء"، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها بحبسها لمدة أسبوعين في قضية كمين الهرم.

و، أنَّ الفنانة تسلمت بدلة السجن "الزرقاء" و"بطانية"، بعد أن سلمت متعلقاتها في أمانات السجن، وهي "ملابسها المدنية وهاتف محمول وبعض المشغولات الذهبية وبعض الأموال".

و أنَّ الفنانة بدأت في تنفيذ تعليمات السجن بعد أن أخبرنها بها الضباطات المشرفات على الزنازين.

يشار إلى أنَّ الفنانة المصرية ميرهان حسين؛ فاجأت ضباط مديرية أمن الجيزة بتسليم نفسها لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحبسها لمدة أسبوعين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم".

وأدانت محكمة مستأنف الهرم، يوم 13 يناير الجاري الفنانة بالاعتداء على ضابط شرطة، عندما اقتحمت كمين شرطة بسيارتها وهي مخمورة خلال شهر يونيو من عام 2016، وتعدت على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة، التي أصدرت حكمًا بحبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أنَّ المتهمة استأنفت على حكم أول درجة القاضي بحبسها لمدة سنتين ونصف، فأصدرت محكمة مستأنف الهرم يوم 13 من الشهر الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، فقامت الفنانة المتهمة على إثر الحكم بتسليم نفسها إلى مديرية أمن الجيزة، وكلف اللواء دكتور مصطفى ناجي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتقنين الإجراءات، تمهيدًا لترحيل المتهمة إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وقال المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة، إنَّها سلمت نفسها للشرطة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، مؤكّدًا أنَّه سيطعن أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم.