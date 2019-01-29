كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - حادث مروع داخل نفق يحول سيارة إلى قطعة حديد - فيديو

أودت القيادة المتهورة بحياة سائق بينما يحاول تجاوز عدد من السيارات داخل نفق، فوفقا لما نشره موقع "لايف ليك" رصدت كاميرا مراقبة النفق لحظات الحادث، عندما جاءت السيارة عابرة من خلف أخرى بسرعة كبيرة للغاية، ثم تجاوتها بينما تنحرف يمينا بشدة، ويبدو أن السائق لم ينتبه لوجود فاصل جانبي بالنفق ليرتطم بحائطه بشكل كارثى.

تطبق نصف السيارة بالكامل من الأمام مما عرض السائق للموت، وظهر حطام السيارة متناثرا بشكل مرعب على جانب النفق بينما لا حركة لمن بداخلها.

وقع الحادث في شيفانجيو في مدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونج في شرق الصين.