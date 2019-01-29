كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - بعد 3 دقات.. يسرا تعود للغناء من جديد

تعود من جديد الفنانة يسرا إلى الغناء بعد نجاح أغنية "3 دقات"، ولكنها هذه المرة ستقدم أغنية "سينجل"، حيث تضع حاليا اللمسات الأولية على الأغنية التي كتبها الشاعر أمير طعيمة، ومن المقرر ظهورها قريبًا، ضمن حملة دعائية خيرية.

وهذه الأغنية تعيد يسرا إلى الساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين عن أغنية "3 دقات"، والتي قدمتها بمشاركة المطرب أبو، وتربعت الأغنية على عرش "تريندات" الـ"سوشيال ميديا"، ولا تزال.