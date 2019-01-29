كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - وزير الداخلية الفرنسى يعلن استعداد يلادة بعودة المتطرفين من سوريا

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن رحيل القوات الأميركية المزمع من سوريا يعني أن متطرفين فرنسيين مسجونين هناك سيعودون إلى فرنسا، حيث يقول إنهم سيُعتقلون.

وفي مقابلة مع شبكة "بي إف إم" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، صرح كاستانير أن بعض المتطرفين الفرنسيين عادوا بالفعل وسيتبعهم المزيد قريبا. وذكرت شبكة "بي إف إم" أن نحو 130 سيعودون في غضون أسابيع.

وأضاف "هناك عدد معين من السجناء لأن الأميركيين هناك وسيتم إطلاق سراحهم. وسيرغبون في العودة إلى فرنسا."

ورفض الخوض في التفاصيل، لكنه قال إنهم سيُعتقلون جميعا فور وصولهم إلى فرنسا وسيواجهون محاكمة.

ويشكل المتطرفون الفرنسيون أكبر مجموعة من الأوروبيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش.

وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها فرنسا مثل هذه العودة الجماعية للمتطرفين الفرنسيين من سوريا، الذين سيعودون خلال الأسابيع المقبلة إلى فرنسا، وكثير منهم معروفون لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.