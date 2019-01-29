كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - إعصار مخيف في تركيا يطيح بالطائرات ويقلب الحافلات -فيديو

ضرب إعصار شديد مطار أنطاليا في تركيا ما أدى إلى إصابة 12 شخصا، بالإضافة إلى الإطاحة بالحافلات وتدمير الطائرات التي كانت متوقفة على المدرج.

تم مشاركة لقطات للحادث المخيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام أحد الركاب الذين كانوا ينتظرون الصعود إلى طائراتهم في مطار انطاليا الدولي بتصوير الاعصار.

ويمكن رؤية الإعصار يتسبب في تحريك الطائرات الكبيرة من مكانها ويطيح ويقلب الحافلات رأسا على عقب.

ووفقا لتقارير المحلية، تضررت طائرة واحدة تابعة لشركة " Onur Air" وأخرى تابعة لشركة " Corendon Airline" بسبب الإعصار.

وتم إلغاء العديد من الرحلات المغادرة في المطار في حين تم تأجيل البعض أكثر من 10 ساعات حتى تتحسن الأجواء.