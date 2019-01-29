كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - بالفيديو - صابرين تتحدث عن تجسيد شخصية أم كلثوم

كشفت الفنانة صابرين، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة MBC مصر، عن تفاصيل تنفيذ "هولوجرام" الفنانة أم كلثوم، قبل عرضه في حفل موسيقي ضمن فاعليات مهرجان "شتاء طنطورة" في مدينة العلا السعودية.

وأوضحت صابرين أنها سجلت أربع أغنيات لأم كلثوم، واستمرت إحدى مراحل تنفيذ "الهولوجرام" ثلاثة أيام، كان عليها خلالها تحمّل تثبيت معدات تزن 20 كيلوجراما حول رأسها، ومرحلة أخرى نفذت على مدى أربعة أيام في دبي، هي المرحلة الخاصة بلغة الجسد.

وأشادت صابرين باحترافية القائمين على المشروع، وتقديرهم لأم كلثوم والفنان المصري، وقالت إن المخرج المسؤول عن تشغيل الكاميرا الخاصة برأسها أكد أنه على مدار تاريخ الكاميرا، لم يتمكن أحد من ارتدائها مدة ارتداء صابرين لها، ما تسبب في آلام بفقرات الظهر شعرت بها بمجرد خلع الكاميرا.