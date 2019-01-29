كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - نداء لدينية البرلمان - واجهوا فوضى الفتوى بوسائل العصر بدلا من وسائل القهر

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، حول انتشار الفتاوى والآراء الدينية التي تثير الكثير من المشاكل والقلاقل في المجتمع، وتضر بأمنه واستقراره، وتضر منظومة تجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة والمعتدلة.

و أكد «الدمرداش» في طلب الإحاطة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط أداء هذه المنظومة دعما لجهود مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الدكتور أسامة العبدرئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء: «هذا الطلب يدعم ويؤكد احتياجنا لسرعة إصدار قانوني تنظيم الفتوي وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، اللذين تمت مناقشتهما في اللجنة»، وطالب «العبد» بسرعة إدراجهما في الجلسة العامة لمناقشتهما وإصدارهما.

من جانبه، قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية: «يجب أن نتضافر جميعا لوضع ضوابط وآليات وشروط لمنع الفتاوي الشاذة والمنحرفة عن المنهج الإسلامي».

الموضوع يا سادة لا علاقة له بتنظيم الظهور الإعلامى ولا بإختيار عددا من المشايخ مبشرين بالفتوى الإعلامية ، وانما باتباع وسائل العصر الحديثة فى توصيل الفتاوى الصحيحة للمواطنين فى كل مكان ، وعلى اللجنة الدينية أن تفكر فى وسائل العصر لا وسائل القهر ، لان وسائل القهر لن توقف طوفان الفتاوى الغير مسئولة ، المنبع واحد ، وطالما بقيت أزمة تجديد الخطاب الدينى عقبة يرفضها المشايخ الكبار ، فلا أمل فى حل أزمة فوضى الفتاوى سوى بجيل جديد يؤمن حقا بأهمية التجديد ، فى الطريقة والالقاء والتوصيل والتواصل ايضا .