كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - علشان تخلوا بالكم .. انفجار هاتف في وجه رجل أثناء إصلاحه

تعرض رجل لحادث مروع أثناء إصلاح هاتف خلوى معطل.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، انفجر الهاتف بشكل مفاجئ في يد الرجل أثناء قيامه بإصلاحه، مما جعله ينهض من مكانه مسرعا محاولا التخلص منه والابتعاد قدر الإمكان عن النيران التي اشتعلت به.

وبالرغم من سرعة بديهة الرجل ونهوضه إلا أن جزءا من شعره احترق وأيضا جزء من حاجبه كما تضرر وجهه ببعض الحروق التي كانت سطحية لحسن حظه.

استعرض الرجل بطارية الهاتف التي انفجرت وظهر الهاتف في يده مقسوما إلى قسمين بعد ما حدث له.

وقع الحادث في متجر لتصليح الهواتف في محافظة تشيجيانج الصينية، وفقا لما ذكرته التقارير المحلية.