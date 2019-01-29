كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - العنابي القطري يدهس الإمارات ويواجه اليابان في نهائي كأس آسيا

قطر

العنابي حقق التاريخ بوصوله إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه ولكن كتابة التاريخ لم تتوقف وتواصلت. قطر إلى نهائي كأس آسيا.

قطر تغلبت على مستضيف البطولة الإمارات برباعية بيضاء في نصف نهائي البطولة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

المنتخب القطري ترجم خطورته خلال الشوط الأول ونجح في تسجيل هدفين قبل أن يتراجع بالشوط الثاني ويعتمد على الهجمات المرتدة التي منحته الهدف الثالث.

والبداية أتت مع الدقيقة 22. مرتدة سريعة لقطر وتسديدة رائعة من خوخي بوعلام يخطئ الحارس خالد عيسى في التعامل معها وتسكن مرماه معلنة الهدف الأول.

الرد الإماراتي جاء بعدها بخمس دقائق، ورأسية من إسماعيل الحمادي تصدى لها الحارس القطري سعد الدوسري بصعوبة.

10 دقائق فقط مرت على تلك الهجمة قبل أن يدون المعز علي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المسابقة الآسيوية.

المعز سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده من تسديدة رائعة على حافة منطقة الـ18 لتصطدم بالقائم الأيسر وتسكن المرمى في الدقيقة 37.

المعز وصل إلى الهدف الثامن له في المسابقة ليتساوى مع الهداف التاريخي للمنتخب الإيراني علي دائي بأكبر عدد من الأهداف خلال نسخة واحدة.

ومع نهاية الشوط الأول بتقدم العنابي بهدفين نظيفين، كثف الأبيض الإماراتي من ضغطه في الشوط الثاني مع تراجع دفاعي قطري، واعتماد على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 52 صنع الأبيض الخطورة وتسديدة صاروخية من علي مبخوت تصدى لها الحارس سعد الدوسري، ثم تبعها رأسية من من أحمد خليل في الدقيقة 72 ولكن الدوسري كان بالمرصاد.

وهنا استفاد رجال المدرب فليكس سانشيز من المساحات الشاسعة في دفاع أصحاب الأرض، وحسن الهيدوس سجل هدفا ثالثا قتل به اللقاء مع الدقيقة 81.

ولكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، والإمارات كان عليها إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل أحمد عقب اعتداء على لاعب قطر بدون كرة.

لاعبو العنابي كانوا على موعد مع هدف رابع. حامد إسماعيل أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 92 ليُعلن للجميع ولادة جيل جديد قوي للقطريين.

قطر على موعد مع اليابان في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

مشوار قوي قدمه المنتخب العربي في البطولة مكنه من كتابة التاريخ والوصول لنهائي المسابقة دون أن تستقبل شباكه أي هدف.