كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - هالة زايد تُشارك في فعاليات الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بمصر

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، الذى ينظم خارج بريطانيا لأول مرة في تاريخ الكلية ، ويقام فى القاهرة لمدة 3 أيام

وكرمت وزيرة الصحة، على هامش مشاركتها في فعاليات "المؤتمر"، عدداً من الخبراء المصريين والعالميين العاملين في مجال الطفولة، وصحة الطفل ، مؤكدة أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المشهود لها بالكفاءة عالمياً، ومن بينهم "الكلية الملكية البريطانية"، مشيرة إلى أن بريطانيا تُصنف على مستوى العالم بأنها أحد أفضل المدارس الطبية، بما يدعم خبرات الأطباء المصريين في مجال "طب الأطفال".

يذكر أن المؤتمر يشارك فيها قرابة 500 أستاذ وخبير مصري وأجنبي في مجال جراحة طب الأطفال، وصحة الطفل، كما شهدت وزيرة الصحة والسكان، منذ أيام توقيع بروتوكول تعاون مع السفارة البريطانية بمصر، في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والارتقاء بمستوى الأطباء المصريين، وخصوصاً الذين سيعملون بتخصصات "طب الأسرة" في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، خلال فعاليات المؤتمر، إنه يحمل مسمي "الطفولة المبكرة"، موضحة أن توجهات الدولة في بناء مواطن مصري سليم تبدأ منذ الصغر، مثمنة جهود وزارة الصحة والسكان في مبادرات الارتقاء بصحة المصريين، وخصوصاً حملات الكشف على طلبة المدارس.

من جهته، قال الدكتور راسل فيلر، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، إن "الكلية" توفر منح دراسية للأطباء المصريين، عبر التعاون مع جهات شريكة لها، وأنه يتم تدريبهم على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الصدد.