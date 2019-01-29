كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - التحالف يشن اكثر من 6 غارات جوية على مواقع الحوثي في حجة



شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على مواقع للحوثيين في منطقة حجور بمديرية كشر، في محافظة حجة شمال اليمن. وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف شن 6 غارات جوية منذ صباح الثلاثاء. وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع متفرقة في حجور منها غارات على موقع المندلة حجور ووادي مور. ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية كما دمرت عدداً من المعدات العسكرية بينها دبابة.

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