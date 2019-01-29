كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - الدكتور العيسائى سفير سلطنة عُمان بمصر يستقبل الفنان هانى شاكر

التقى اليوم الدكتور على بن أحمد العيسائى سفير سلطنة عُمان لدي مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر السفارة العمانية بالقاهرة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الذي قام بزيارة الي السفارة .

وقد أبدى الفنان هانى شاكر إعجابه بالنهضة التى تشهدها سلطنة عُمان ، وتطرق إلى الاهتمام الخاص الذى يوليه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمختلف الفنون ،لاسيما الموسيقية منها ، مشيرا الى إعجابه بدار الأوبرا السلطانية - مسقط ، مثمنا الدور الكبير الذى تضطلع به فى خدمة الفنون والفنانين .

من جانبه ثمن السفير الدكتور على بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عُمان الدور الذى تقوم به نقابة الموسيقيين المصرية فى خدمه الموسيقى فى مصر بشكل خاص وفى الدول العربية بشكل عام .

حضر اللقاء نصر بن حمود العبري المستشار الإعلامي بسفارة سلطنه عمان بالقاهرة.

