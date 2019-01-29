كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - الموسيقار العالمى كلايدرمان - شعب فرنسا يعشق مصر وشعبها

تابع باهتمام الموسيقار الفرنسي العالمي ريتشارد كلايدرمان، الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي امتدت لـ3 أيام زار فيها الرئيس الفرنسي ماكرون معبد ابو سمبل كما حرص ايضا زيارة المتحف المصري وعلق "كلايدرمان"، أن فرنسا ترتبط بعلاقات قوية مع مصر سواء على المستوي الرسمي أو الشعبي، مشيراً إلى أن شعب بلاده يحب مصر، وشعبها، وأهلها، كما أن للبلدين تاريخ طويل ويعتبر عام 2019 عام خاص بين البلدين ولفت الموسيقار الفرنسي العالمي إلى أنه وقع في عشق مصر، منذ حفلته الماضية التي نظمت خلال العام الماضي، ومن ثم حرص على أن ينظم حفلاً عالمياً يوم 15 فبراير المقبل في مصر بمناسبة احتفالات العالم بـ"عيد الحب".وأشار "كلايدرمان"، الشهير بـ"أمير الرومانسية" و"عازف تيتانك"، إلى أن العلاقات الثقافية والفنية جزء لا يتجزأ بعلاقات التعاون البناء والمشترك بين الدول، خصوصاً لو كانوا شعوب ذواقين للفن مثل الشعبين المصري والفرنسي. وتابع عن قرب ما تم من فاعليات ومن داخل مسرح الاوبرا الكبير اطلاق اول عروض سوليستات فرقة باليه اوبرا باريس التى تاتى ضمن مشروع اندبندانس وتتضمن اربعة حفلات تقام فى القاهرة والاسكندرية بمشاركة فرقة باليه اوبرا القاهرة

واستكمالا للتعاون المصري الفرنسي في مجال الفن يستضيف مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس حفل الموسيقار الفرنسي العالمي يوم 15 فبراير المقبل، وهو الحفل الذي من المقرر أن يحضره عدداً من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، والفنانين ورجال الأعمال.

وقال "كلايدرمان"، في فيديو مصور له، إنه سيكون سعيداً ليحيى حفله العالمي في "عيد الحب" من "أرض الحضارة"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تحقق الحفل نجاحاً على المستوى العالمي، نظراً لمكانة مصر.وذاع صيت "كلايدرمان"، عالمياً عقب إطلاق سيدة أمريكا الاولي السابقة نانسي ريجان عليه لقب "أمير الرومانسية"، حيث سجل أكثر من ألف لحن، باعت أكثر من 70 مليون أسطوانة في قرابة 35 دولة على مستوى العالم.ونجح الفنان الفرنسي في تسجيل عدداً من المقطوعات الموسيقية ذات الصيت على مستوى العالم، ومن بينها موسيقي فيلم "تيتانك"، ومقطوعة "لاف استوري"، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى التي لاقت رواجاً على مستوى العالم.