كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - الحوثيون يستهدفون المراقبين الأمميين بإطلاق نار على مواقعهم بالحديدة

أكد مصدر يمني حكومي لقناة "العربية" استهداف الحوثيين للمراقبين صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق نار على مواقعهم في الحديدة.

أفاد مصدر حكومي يمني أن ميليشيا الحوثي الانقلابية هاجمت اليوم الثلاثاء ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين طريق صنعاء، وذلك بإطلاق النار بكثافة عليهم مما منع الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

وقال مصدر في الفريق الهندسي إن الضباط التابعين للشرعية تحركوا الساعة الثامنة صباحاً إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة "كيلو 13" في تمام الساعة التاسعة صباحاً مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، وقد تم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر القريب من خط التماس.

وأضاف: "فجأة هطلت على الفريق النيران بكثافة من قبل الميليشيات الحوثية علما أنه قد تم التنسيق مسبقاً مع مندوب الأمم المتحدة وأخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام من الطرفين".

وأكد المصدر أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، إلا أن ميليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، وقد أبلغ مندوب الأمم المتحدة الجانب الحكومي بعد انتظار طويل بأن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.