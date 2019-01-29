كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - تعرف على موعد صرف بدل الصحفيين
تواصلت نقابة الصحفيين، مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تأخر وصول المخصصات المالية بدل التدريب والتكنولوجيا .
وقال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن المبالغ المالية الخاصة بالبدل ستصل النقابة غدًا، وتحاول النقابة صرفه فور وصوله أو الخميس على أقصى تقدير.
وأضاف شبانة في تصريحات صحفية ، أن سبب تأخر البدل أخطاء موظفي وتم إحالتهم للتحقيق فى هذا الشأن.
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