كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - تعرف على موعد صرف بدل الصحفيين

تواصلت نقابة الصحفيين، مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تأخر وصول المخصصات المالية بدل التدريب والتكنولوجيا .

وقال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن المبالغ المالية الخاصة بالبدل ستصل النقابة غدًا، وتحاول النقابة صرفه فور وصوله أو الخميس على أقصى تقدير.

وأضاف شبانة في تصريحات صحفية ، أن سبب تأخر البدل أخطاء موظفي وتم إحالتهم للتحقيق فى هذا الشأن.