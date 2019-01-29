كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - مجموعة هيلتون تبدأ 2019 بحصد 50 جائزة تميز لفنادقها فى مصر

حصدت أكثر من نصف فنادق هيلتون في مصر والبالغ عددهم 17 منشأة على العديد من الجوائز رفيعة المستوى من قبل كبرى المؤسسات المرموقة في مجال الضيافة وذلك تقديراً لأدائها المتميز وعروضها الاستثنائية خلال عام 2018 بما في ذلك فندق كونراد القاهرة ، وفندق هيلتون الإسكندرية كورنيش، وفندق هيلتون الإسكندرية جرين بلازا، وفندق هيلتون الإسكندرية كينج رانش،وفندق هيلتون القاهرة هليوبوليس ، وفندق هيلتون القاهرة زمالك ريزيدنسز، وفندق هيلتون الغردقة ريزورت، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ومنتجع هيلتون مرسى علم، ومنتجع هيلتون شاركس باي، ، وفندق هيلتون رمسيس. تضمنت الجهات المانحة للتكريم كل من موقعTripAdvisor، وموقعExpedia، وموقع Hotels.com، وWorld Travel Awards ، وLuxury Travel Awards ،و Corporate Travel Awards ، وLuxury Travel Guide وشركة هيلتون نفسها.

وتعليقاً على ذلك يقول مهاب غالي، نائب الرئيس للعمليات في مصر وشمال أفريقيا-هيلتون: "نعمل في هيلتون بشغف من أجل تقديم أفضل التجارب الاستثنائية للنزلاء. وتأتي الجوائز الني نحصل عليها لتعزز التزامنا نحو تقديم تجربة متميزة للنزلاء وتوفير فرص حقيقية لأعضاء الفريق تثري حياتهم المهنية. إن الباقة الكبيرة والمتنوعة من الجوائز الرفيعة التي حصلت عليها فنادق هيلتون تؤكد على مكانة هيلتون كعلامة تجارية رائدة متميزة على مستوى العالم. وأود أن أنتهز هذه الفرصة وأهنئ كل من ساهم في حصولنا على هذه الجوائز الرفيعة والتي تعكس مدى التزامهم وتفانيهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة."

وتتضمن الجوائز التي حصدتها فنادق هيلتون ما يلي:

فندق كونراد القاهرة

• جائزة Loved by Guest- الفندق المحبوب من الزوار وذلك وفقاً لتقييمات النزلاء من موقع Hotels.com

• جائزة Luxury Hotel & Restaurant Award- أفضل فندق ومطعم فخم في مصر لعام 2018 من Luxury Travel Award

• جائزة Wedding venue of the year-أفضل وجهة لإقامة حفلات الزفاف في مصر من قبلLuxury Travel Award

• جائزة Energy Saving Award -الفندق الأكثر توفيراً للطاقة من قبل وزارة الكهرباء

• جائزة الفندق الأكثر ترشيحاً على موقع Holiday Check من قبل موقع Holiday Check

• شهادة التميّز لمطعم OAK Grill لعام 2018 من موقع Trip Advisor

• شهادة التميّز لمطعم Kamala لعام 2018 من موقع Trip Advisor

• شهادة التميّز للفندق لعام 2018 من موقع Trip Advisor

• جائزة أفضل مطعم للمأكولات الآسيوية في مصر حصدها مطعم Kamala من قبل Luxury Travel Award

• كما حصل مطعم Kamala أيضاً على جائزة من قبل Travel and Hospitality Award لتقديمه أفضل مستوى من الخدمة

• جائزة أفضل مطعم فخم في القاهرة حصدها مطعم OAK Grill من قبل Luxury Lifestyle Awards لعام 2018

• جائزة أفضل مطعم فخم في القاهرة حصل عليها مطعم Kamala من قبل Luxury Lifestyle Awards لعام 2018

هيلتون الإسكندرية كورنيش

• جائزة أفضل مطعم داخل فندق لعام 2018 حصل عليها مطعم La Gourmandise من قبل Luxury Travel Guide Food & Drink

• جائزة Luxury City Hotel of the Year-أفضل فندق فخم في المدينة لعام 2018 من Luxury Travel Award

• جائزة Corporate Travel Awards لعام 2018 تقديراً للتميّز في تقديم خدمات السفر والترفيه والسياحة للشركات.

• جائزة Action Grant Award ضمن برنامج Travel with Purposeمن هيلتون

هيلتون الإسكندرية جرين بلازا

• جائزة أفضل فندق رائد للمؤتمرات لعام 2018 من قبل World Travel Awards

• حصل مكتب الاستقبال بالفندق على جائزة “Month of Enrollment Challenge” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثاني لعام 2018

• جائزة أفضل فندق للمكاتب الأمامية في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا تقديراُ للتميز في مهام حجز الغرف خلال 2018

• جائزة برنامج Honors كأفضل فندق للمكاتب الأمامية في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا تقديراُ خلال تسعة أشهر في 2018

هيلتون الإسكندرية كينج رانش

• جائزة أفضل فندق رائد في مصر لعام 2018 من قبل World Travel Award

• جائزة "الفندق الأكثر اختياراً للمسافرين" لعام 2018 من موقع TripAdvisor

• جائزة Corporate Travel Award لعام 2018 تقديراً للتميز في الخدمات المُقدمة للشركات

• جائزة أفضل إقامة ضمن جوائز Luxury Travel Guide لأفريقيا والشرق الأوسط لعام 2018

هيلتون القاهرة هليوبوليس

• جاء مطعم Leonardo ضمن قائمة أفضل 70 مطعم يقدم البيتزا في العالم لعام 2018 وذلك وفقاً لمجلة Ristorazione الإيطالية

هيلتون القاهرة زمالك ريزيدنسز

• جائزة أفضل فندق فخم ضمن جوائز مهرجان Niche Award Festival

• جائزة Luxury Island Hotel of the Year في مصر من قبل Luxury Travel Guide Awards

وفندق هيلتون الغردقة ريزورت

• جائزة "الفندق الأكثر اختياراً للمسافرين" لعام 2018 من موقع TripAdvisor

منتجع وسبا هيلتون الأقصر

• جائزة "الفندق الأكثر اختياراً للمسافرين" لعام 2018 من موقع TripAdvisor للعام التاسع على التوالي

• جائزة Top Partner for Best Revenue 2018-"الشريك الفندقي الأفضل من حيث الإيرادات" لعام 2018- من موقع Expedia

• جائزة Guest Review Award من موقع Booking.com للعام الرابع

• جائزة المنتجع الأكثر ترشيحاً لعام 2018 من HolidayCheck

• جائزة Regional Winner لعام 2018 من e-Cristal International

• جائزة Hilton Travel with Purpose Action Grant Award

• جائزة التميّز في الجودة -Excellence in Quality Award من هيلتون

• جائزة هيلتون في التميّز لعام 2017 (وتم الحصول عليها في عام 2018)

• جاء على رأس القائمة التي تأهلت لجائزة Blue Energy من هيلتون والتي ضمت 10 فنادق

منتجع هيلتون مرسى علم

• شهادة التميز لعام 2018 من قبل موقع TripAdvisor

• جائزة المنتجع الأكثر ترشيحاً لعام 2018 من قبل HolidayCheck

• حصل الفندق على المركز الأول من في برنامج Overall Experience عن شهر نوفمبر لعام 2018 وبرنامج Problem Resolution لعام 2018 وذلك وفقاً لمؤشرات رضا النزلاء من هيلتون

• جائزة التميز في الضيافة من هيلتون لعام 2017 (وتم الحصول عليها في عام 2018)

• جائزة Golden Zoover Award حيث جاء الفندق ضمن قائمة أفضل 10 فنادق في مصر في 2018 بمعدل تقييم 9.6 من النزلاء

• حصل الفندق على جائزة ضمن جوائز تقييم النزلاء- Guest Review Awards من قبل موقع Booking.com بعد حصوله على تقييم 8.6 من النزلاء عن خدمات الضيافة الاستثنائية والمتميزة التي يقدمها

منتجع هيلتون شاركس باي

• أفضل منتجع رائد في مصر لخدمات الإقامة الشاملة لعام 2018 من قبل World Travel Awards

فندق هيلتون رمسيس

• جائزة Best Package Performance من موقع Expedia

• حصل على جائزة الوصيف الأول لفنون الطهي في فئة Master Mixology ضمن جوائز F&B Masters من هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

• جائزة أفضل فندق فئة الأغذية والمشروبات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من هيلتون: التنمية البشرية

• جائزة برنامج Travel with Purpose لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: جائزة الوصيف الأول عن أفضل أداء للممارسات المستدامة والأنشطة المجتمعية

• جائزةAction Grant Award ضمن برنامج Travel with Purposeمن هيلتون

• جائزة Blue Energy لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: الفترة الأولى من 2018

• جائزة أفضل موظف تنفيذي في قطاع خدمات الغرف لعام 2018 في مصر ومنطقة شمال أفريقيا: حصل عليها أسامة عبد الجواد

فمن خلال محفظة فنادقها التي تضم 17 فندقاً ومنتجعاً في جميع أنحاء مصر، وخطط التوسع الطموحة للوصول بعدد فنادقها إلى 25 فندقاً بحلول عام 2022، تُعد هيلتون واحدة من كبرى العلامات التجارية في عالم الضيافة في مصر، حيث تقوم بتشغيل وتطوير محفظة فندقية تضم خمس علامات تجارية تابعة لها في مصر، بما في ذلك: كونراد، هيلتون جاردن إن، والدورف أستوريا، دبل تري من هيلتون، وفنادق ومنتجعات هيلتون.