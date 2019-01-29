كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 07:01 مساءً - مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالجمارك لارتكاب مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات السابق، ومدير عام الإدارة العامة للبيوع الجمركية سابقا، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجرهما، وخصم أجر راتب شهر لكل من محاسب أول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصنف ثان بذات الهيئة، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وعدم مراعاة واجبات العمل الوظيفي والخروج على الدقة والإمانة المتطلبة.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد المحال الأول "أمين مخزن ورئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك سابقا لوفاته.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المحال الثالث والرابع أهملا فى إعداد كشوف التصنيف وكراسة شروط التخزين مما ترتب عليه إغفال بيان الماركة للمخزونات، وأنواع مشتملات هذه البضاعة، وثبت في حق المحال الأخير تحدث بطريقة غير لائقة مع الموظفة بإدارة الصادر بحركة طرود البريد بجمرك القاهرة على مرأى ومسمع من الجميع.

كما ثبت أنه دائم التحدث مع زملائه بألفاظ غير لائقة ، ولكن برأته المحكمة من تهمة التوسط فى عرض رشوة من أحد التجار لمدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وذلك لعدم ثبوت هذه التهمة في حقه من الأوراق وأن الأحكام لابد أن تُبنى على اليقين لا على الشك.