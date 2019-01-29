تامر عاشور لإحدى معجباته: اللي قلتيه ده.. "انحطاط"

مع اقتراب طرح الفنان تامر عاشور ألبومه الجديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة قديمة للفنان، تعود لشهر فبراير الماضي، خلال إعلانه عن اسم ألبومه القادم "أيام".

ونشر "عاشور" صورته، التي أظهرت تعبيرات الحُزن، مُعلقًا "ألبوم أيام قرب"، لترد عليه إحدى الفتيات على الفور بتعليق وصفه البعض بأنه خارج، حتى وإن كان في سياق السخرية.

الأمر الذي دفع "عاشور" للرد عليها قائلًا: "هو عادي دلوقتي أن بنت تقول اللي انتي قايلاه ده.. انحطاط".

يذكر أن الفنان غرد أمس عبر "تويتر" باسم إحدى أغنياته القادمة "معلش بتتاقل عليك" ليتفاعل معه جمهوره منتظرين الألبوم المقبل.

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