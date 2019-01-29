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مع اقتراب طرح الفنان تامر عاشور ألبومه الجديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة قديمة للفنان، تعود لشهر فبراير الماضي، خلال إعلانه عن اسم ألبومه القادم "أيام".
ونشر "عاشور" صورته، التي أظهرت تعبيرات الحُزن، مُعلقًا "ألبوم أيام قرب"، لترد عليه إحدى الفتيات على الفور بتعليق وصفه البعض بأنه خارج، حتى وإن كان في سياق السخرية.
الأمر الذي دفع "عاشور" للرد عليها قائلًا: "هو عادي دلوقتي أن بنت تقول اللي انتي قايلاه ده.. انحطاط".
يذكر أن الفنان غرد أمس عبر "تويتر" باسم إحدى أغنياته القادمة "معلش بتتاقل عليك" ليتفاعل معه جمهوره منتظرين الألبوم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور لإحدى معجباته: اللي قلتيه ده.. "انحطاط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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