كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - محافظ الأقصر يستقبل الرئيس الفرنسي الأسبق



استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان وزوجته، فى إطار زيارتهما إلى الأقصر لقضاء رحلة سياحية وسط آثار الفراعنة. وفور وصوله مطار الأقصر الدولي رحب المحافظ بالرئيس الفرنسي الأسبق وزوجته مؤكدا على أهمية تلك الزيارة ومتمنيًا لهما الاستمتاع بالمعالم الأثرية للمحافظة السياحية. ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي الأسبق وزوجته بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالبرين الشرقي والغربي بالأقصر كما يقوم بجولة نيلية.

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