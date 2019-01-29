كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - مكرم محمد أحمد: جهات خارجية حضّت ماكرون على إثارة ملف حقوق الإنسان

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه كان من المتوقع أن تثير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكثير من الجدل.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه كان من الواضح جليًا قبل الزيارة أن هناك كثيرًا من الجهات تحض ماكرون على وضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات زيارته لمصر.

وأكد أن علاقات فرنسا الثقافية بمصر بها عدد من المحطات الثقافية التي لا يمكن تجاهلها على مدار كافة العصور، وعلى رأسها ما قام به شامبليون وفكه لطلاسم حجر رشيد، الأمر الذي لولاه لما كنا علمنا تاريخنا العريق.

وأفاد بأن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وممتدة، مشيرًا إلى أن الفرنسيين يدركون قيمة الحضارة المصرية القديمة.