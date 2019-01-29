كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - ميريهان حسين تسلم نفسها لأمن الجيزة تنفيذا لحكم حبسها أسبوعين

قال عاصم قنديل المحامى ودفاع الفنانة ميريهان حسين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"، أن موكلته توجهت صباح اليوم الثلاثاء إلى مديرية أمن الجيزة، لبدء تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين فى القضية، بصحبته الفنان أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.

وأضاف "قنديل"، أنه تابع والدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، إجراءات التنفيذ امتثالًا لأحكام القانون والتزامً منهم بالحكم الصادر ضدها واحترامًا للقضاء حتى وأن كان الحكم مطعونًا عليه.

وأكد "قنديل"، أنه طعن على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين، أمام محكمة النقض، ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الطعن المقدم من جانبها على حكم حبس موكلته.

واختتم "قنديل"، أن موكلته تحت تصرف مديرية أمن الجيزة، إلى حين ترحيلها لسجن القناطر الخيرية لتنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قبلت استئناف الفنانة ميريهان حسين على حكم حبسها سنتين ونصف والصادر من محكمة جنح الهرم، وقضت بتخفيفه لأسبوعبن، كما قبلت استئناف ضابطى الواقعة على حكم حبسهما 3 أشهر وقضت بحبسهما أسبوعين.

كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها "رفيقة.ب" بتهمة المشاركة فى الاعتداء على موظف عام، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلا عن أقوال السجينات المحتجزات مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

كشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين أن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.