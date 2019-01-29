كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - طريقة عمل كيك الشوكولاتة بوصفة سهلة وبسيطة



تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة، نظرًا لعشق الأطفال والكبار لها. ونقدم لكي اليوم طريقة عمل كيك الشوكولاتة بوصفة سهلة وبسيطة لن تكلفك الكثير من المال والجهد، فقط اتبعي الخطوات التالية: مقادير كيك الشوكولاتة كريمة: كوب (سائلة) - الشوكولاتة: 250 جرامًا (مفرومة أو رقائق الشوكولاتة) - طحين: كوب ونصف - سكر: كوب ونصف - بودرة الكاكاو: نصف كوب - بيكنج بودر: ملعقة صغيرة ونصف - ملح: نصف ملعقة صغيرة - الزيت النباتي: ثلث كوب - البيض: 1 حبة - الفانيليا: ملعقة صغيرة - حليب: ثلاث أرباع الكوب - ماء ساخن: ثلاث أرباع الكوب طريقة تحضير كيك الشوكولاتة : قومي بتسخين الفرن على حرارة 175 درجة. ثم جهزي صينية مقاس 8 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين. وبعد ذلك قومي بخلط الطحين والسكر والبيكنج باودر والكاكاو والملح في طبق. ثم أضيفي لخليط الطحين الزيت والبيض والفانيلا والحليب واخفقي حتى تتمازج المكونات. ثم أضيفي الماء المغلي واخلطي جيدًا. صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة. اخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق. ثم ضعيه في طبق. لتحضير التغليفة: قومي بتسخين الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان. ازيلي القدر عن النار وأضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب ويصبح الخليط ناعمًا. صبي المزيج فوق الكيك وقدميه دافئا أو باردًا.

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