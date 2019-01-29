كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - لأول مرة - شاهد تصميمات كمبوند " إلموندو " - الأجمل والأقل سعرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

في قلب العاصمة الادارية الجديدة التي ترسم شكل الحياة في مصر المستقبل

رفكو للإنشاء والتعمير تطلق كمبوند إلموندو الفريد من نوعه على مساحة 97 ألف متر وباستثمارات 2 مليار جنيه

رامي فارس: وحدات سكنية بتصميمات فريدة ومزايا غير مسبوقة وأسعار تقل بنسبة 30% عن السوق

"إلموندو" .. تحفة معمارية ستصبح أيقونة للتجمعات السكنية في مصر والشرق الأوسط

أعلنت شركة رفكو للإنشاء والتعمير والرائدة في مجال التطوير العقاري عن فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة من مشروعها السكنى "إلموندو" بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نموذجا فريدا من المدن المتطورة وتعكس الرؤية الاستراتيجية للمشروعات الكبرى وترسم صورة مشرقة ومبهرة لكافة تفاصيل ومفردات الحياة في مصر المستقبل.

يتجاوز حجم الاستثمارات كمبوند " إلموندو" الـ 2 مليار جنيه على مساحة 97 ألف متر مربع وإجمالي 960 وحدة سكنية فاخرة المستوى وتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 85 إلى 250 متر مربع لتلبي كافة الاحتياجات.

قال المهندس رامي فارس رئيس مجلس إدارة رفكو للإنشاء والتعمير: إن نسبة المباني في مجمع "إلموندو" السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة 18% فقط وهي نسبة غير مسبوقة في المشروعات السكنية كما إن الوحدات السكنية تتمتع بإطلالة مميزة على البحيرات الكريستالية والمساحات الخضراء والأماكن المفتوحة بما يحقق أعلى استفادة من عناصر اللاندسكيب المتوفرة على مستوى المشروع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتميزة توفر حياة أكثر خصوصية ورفاهية وأمنا وتوافقا مع مفاهيم الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن فلسفة المساحات المفتوحة تقوم على توفير بيئة جمالية وتنسيق مبهر ونقدم أحدث الحلول والابتكارات بمفهوم عصري يليق بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تحمله من آمال كبيرة لجموع المصريين.

وأكد أن حجم الاستثمار في المشروع بلغ حوالي 2 مليار جنيه مصري ويقع على مساحة 97 ألف متر بأحد المواقع الساحرة في العاصمة الإدارية، التي تتميز بالهدوء والخصوصية والمناظر الطبيعية، إضافة إلى الخدمات غير المسبوقة فالموقع الاستراتيجي المتميز للمشروع يسهل الوصول إليه عبر العديد من الطرق الحيوية وأشار إلى الاعتماد على تصميم استثنائي قائم على فكرة الدمج بين الألوان المختلفة فالفكرة تعبر بدورها عن العالم والتنوع واختلاف الثقافات كما تغلب على كل منطقة من مجموعة لونية تختلف عن المجموعات اللونية للمناطق الأخرى.

وعن تمويل المشروع قال: "سيتم تمويل المشروع ذاتياً في المرحلة الحالية ونناقش العديد من العروض البنكية لتمويل المشروع، بالإضافة إلى عروض تموليه من مستثمرين عرب وجميعها تحت الدراسة ويتكون "إلموندو" من 960 وحدة سكنية وتتراوح المساحات من 85 إلى 250 متر مربع لتلبي كافة الاحتياجات وتوفر الشركة أنظمة متنوعة وتسهيلات في السداد تتناسب مع الإمكانيات المادية لكافة العملاء وحتى الآن حققنا نسبة مبيعات 45٪ من العدد الإجمالي للوحدات، وأوضح أن الشركة تفتح أفاقاً جديدة في بناء المجتمعات السكنية لتقدم مفهوماً جديداً في مجال التطوير العقاري من خلال تصميماتها المميزة وجوده منتجتها بمعايير غير مسبوقة في التشييد والبناء وتقديم نماذج سكنية فريدة من نوعها ورائدة، تمهد السبيل إلى غدٍ أفضل لعملائها من خلال تقديم أسلوب حياة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

وحول مميزات التصميم المعماري للوحدات قال مروان كمال رئيس مجلس ادارة شركة DSC استشاري المشروع : "كانت لدينا مهمة صعبة حيث طلبت رفكو أن نضع تصميمات ابتكارية وفريدة من نوعها للمشروع بما يتناسب ويليق مع جمال وبهاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تنافس في تخطيطها أعظم المدن السكنية في العالم، لذلك وضعنا عدة تصميمات للمشروع ثم قمنا بدمج بعض التصميمات مع بعضها البعض ثم استخلصنا من كل تصميم افضل ما فيه وفى النهاية قمنا بوضع تصميم مميز وفريد للمشروع لنخرج بنتيجة واحدة بأن نقدم "إلموندو" هذه التحفة المعمارية التي أعتقد ستصبح أيقونة لباقي التجمعات السكنية في مصر والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المجموعات اللونية كلها في منطقة قلب المشروع مرة أخرى حيث تم اختيار الألوان الأساسية المستوحاة من الأرض ذاتها لوحدات سكنية تتمتع بالأمن والخصوصية بالاعتماد على أحدث النظم العالمية، كما راعينا وجود مساحة كبيرة في وسط المشروع تتضمن عناصر مائية متنوعة، ونادي اجتماعي مع مساحات فرعية تتقسم إلى 3 مناطق تحتوي على أماكن للعب الأطفال وأماكن جلوس ومنطقة تجارية وخدمية تلبي الاحتياجات اليومية حيث تم تحديدها كنقطة محورية بما يسهل وصول مالكي الوحدات إليها.

يُذكر ان شركة رفكو للإنشاء والتعمير كانت أطلقت في الفترة الماضية المبادرة المجتمعية الشبابية "ابني شقتك" التي حققت نجاحاً كبيراً وحازت على استحسان الجميع بما وفرته في 17 مشروع بأسعار مخفضة عن السعر السوقي بما يعادل 40% عن سعر السوق وهو ما اعطى رفكو للإنشاء والتعمير ثقة كبيرة لدى عملائها.

