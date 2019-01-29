كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - قوافل طبية من "الداخلية" تجوب المحافظات لعلاج المرضى بالمجان



قوافل طبية لا تهدأ، تجوب المحافظات والقرى والسجون ومراكز الشرطة لعلاج الجميع بالمجان، من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. وتأتى هذه التحركات الإنسانية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" والتى تُعد أحد محاورها الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادفة إلى التواصل مع المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين.

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