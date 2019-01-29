كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - المصرف المتحد يطلق حملة 100 مليون صحة فى فروعة الـ 53 بالجمهورية .. بالصور

اطلق المصرف المتحد,الاسبوع الماضي,حملة 100 مليون صحة, تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض غير السارية, بجميع فروعه واداراته ال53 والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

حيث تم الكشف فريق عمل المصرف المتحد واسرهم والخدمات المعاونة وجميع الشركات التابعة للمصرف وايضا العملاء بعدد من الفروع والادارات بمحافظة القاهرة. استغرقت الحملة 5 ايام وتم الكشف علي اكثر من 900 شخص. من خلال فرق عمل منظمة ومدربة تم تكوينها خصيصا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والادارة الطبية بالمصرف المتحد وادارة "ايثار" للتنمية المستدامة. علي ان تستكمل عمليةالكشف علي باقي فريق عمل المصرف في باقي محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المدد مع وزارة الصحة والسكان.

المصرف اول مؤسسة خالية من فيروس "سي" مارس 2018

يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان الاهتمام بالعنصر البشري وصحته تاتي علي راس اولويات المصرف من خلال تغطية صحية ووقائية شاملة ومنتظمة.فقد قام المصرف المتحد بحملة شاملة للكشف عن فيروس "سي" العام الماضي واعلن في مارس 2018 المصرف المتحد اول مؤسسة مالية خالية من فيروس "سي" بمصر

كما قام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برعاية عملية الكشف عن فيروس "سي" والعلاج لطلبة جامعة اسيوط العام الماضي. وذلك في اطار الاهتمام بشباب مصر وصحتهم ولياقتهم لقيادة مصر وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.

