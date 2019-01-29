كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - رئيس الوزراء الإيطالي يشيد بسياسات السلطان قابوس فى مواجهات التحديات الاقليمية

نيابة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا بمقر مجلس الوزراء البروفيسور جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا حيث نقل في بداية اللقاء تحيات الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا والحكومة للسلطان قابوس بن سعيد وتمنياتهم الطيبة له وللحكومة بدوام التوفيق وللشعب العُماني بالمزيد من التقدم والنماء.

وقد أعرب السيد فهد بن محمود آل سعيد عن ترحيب السلطنة بهذه الزيارة وما سوف يتبلورعنها من نتائج على صعيد تعزيز التعاون المشترك حيث أبلغ السيد فهد رئيس الوزراء الإيطالي تحيات السلطان قابوس بن سعيد وتمنياته الطيبة للقيادة الإيطالية وللشعب الإيطالي اطراد التقدم والازدهار مشيداً سموه بالعلاقات المتنامية التي تربط البلدين وما تشهده من تطور لمصلحة الشعبين الصديقين.

تناول الحديث خلال اللقاء السبل الكفيلة بدعم أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جانبه أكد رئيس وزراء جمهورية إيطاليا أن هذه الزيارة جاءت تطويراً لعلاقات الصداقة بين البلدين مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالتعاون المشترك بين الجانبين وقد أشاد بالسياسة المتوازنة التي تنتهجها السلطنة مما أكسبها احترام وتقدير الجميع.