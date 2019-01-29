كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - احاديث صحيح تكذب الباطلة

حديث غير صحيح

١- "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج"

قال الشيخ ابن باز : لا أصل له .

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : هو حديث مشهور بين الناس وليس له أي أصل ...

بديله الصحيح : " سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة "

- صحيح مسلم -

٢- "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع".

قال الشيخ الألباني رحمه الله : لا أصل له.

بديله الصحيح : "ما ملأ آدميٌّ وعاءً شراًّ من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صُلبه فإن لم يفعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه"

- صحيح الجامع -

٣- "الجنة تحت أقدام الأمهات ".

ذكره الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة وقال عنه حديث موضوع.

بديله الصحيح : أن جاهمة جاء إلى النبي - صل الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أردت أن أغزو و قد جئت أستشيرك ، فقال : هل لك من أم ؟ قال : نعم . قال : فالزمها ، فإن الجنة عند رجلها " رواه أحمد " والنسائي ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ، وقال الألباني حسن صحيح .

٤- "خير الأسماء ما عُبد و حُمد".

قال الشيخ الألباني لا أصل له.

بديله الصحيح: "إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"

صحيح الجامع -

٥- "الدين المعاملة".

قال الشيخ الألباني : لا أصل له

وقال الشيخ ابن باز : هذا ليس بحديث إنما هو من كلام الناس.

بديله الصحيح : "الدين النصيحة قلنا: لمن ؟

قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"

صحيح الجامع .

٦- " إن أعظم الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته " - كذب ولا يصح بهذا اللفظ -.

بديله الصحيح : " وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت ، حتى ما تجعل في فِيِّ امرأتك .. "

- صحيح البخاري -

٧- " النظافة من الايمان " - ليس حديثاً نبوياًّ -

بديله الصحيح : " طهروا هذه الأجساد طهَّركم الله؛ فإنه ليس عبدٌ يبيت طاهراً، إلا بات معه ملك في شعاره يحرسه، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهراً "

- صحيح الجامع - وحسنه الألباني

٨- " إذا ماتت الأم نزل ملك من السماء يقول : يا ابن آدم ، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل لنفسك نكرمك " - ليس بحديث و لا أصل له.

بديله الصحيح : " رَغِم أَنف مَنْ أَدركَ أَبَويْهِ عِنْدَ الْكِبرِ أَحدُهُمَا أَوْ كِلاهُما فَلمْ يدخلِ الجَنَّةَ"

- صحيح مسلم -

٩- " أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار "

قال الألباني في ضعيف الجامع : هذا حديث ضعيف جدا .. وقال عنه في السلسة الضعيفة : حديث منكر.

بديله الصحيح : " إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، ثُمَّ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ "

- صحيح الترمذي -

١٠ - " الساكت عن الحق شيطان أخرس " - ليس بحديث نبوي -

وقال عنه الشيخ ابن باز : هذا ليس بحديث نبوي وانما قاله بعض السلف.

بديله الصحيح : "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " - صحيح مسلم -

١١- " يأتي زمان علي أمتي يحبون خمساً وينسون خمساً .. يحبون الدنيا و ينسون الآخرة ، يحبون المال و ينسون الحساب ، يحبون المخلوق و ينسون الخالق ، يحبون القصور و ينسون القبور ، يحبون المعصية و ينسون التوبة ، فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء و الوباء والموت الفُجاء وجور الحكام؟ "

هذا ليس بحديث و لا أصل له.

بديله الصحيح: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بِمَ أخذ المال ، أمِن الحلال أم الحرام".

صحيح البخاري.

اللهم ارحم موتانا ، و اشفِ مَرضانا ، وعافِ مُبتلانا ، و رُدَّنا إليك ردًّا جميلاً .