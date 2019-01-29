كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - إصابة سيدة وطفلها في حريق شقتهما بالفيوم

أصيبت سيدة ونجلها الطفل في حريق شب بشقتها السكنية بناحية الإصلاح الزراعي بمدينة الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حمدى الواحي، مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحريق.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية الى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

وتبين من تحريات الرائد أحمد الهاين، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، أن الحريق تم بالطابق السابع بشقة ملك محمد محمود ( 33 سنة ) أعمال حرة، ونتج عن الحريق احتراق محتويات الصالة وغرفة نوم الاطفال والمطبخ، وإصابة زوجته جهاد . ح ( 27 سنة ) موظفة ونجلها الطفل عبد الرحمن م (سنة ونصف)، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.