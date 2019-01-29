كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5808 جنيه للشراء و17.6808 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.0861 جنيه للشراء و20.2092 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 23.1452 جنيه للشراء و23.2839 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.6905 جنيهًا للشراء و17.7965 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.

وسجل 100 ين ياباني نحو 16.0600 جنيه للشراء و16.1528 جنيه للشراء، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.6098 جنيه للشراء و2.6256 جنيه للبيع.