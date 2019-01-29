كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - حسين السيد أساسياً مع الاتفاق في مواجهة الرائد بالدوري السعودي

حسين السيد

أعلن "سيرجيو بيرناس" المدير الفني لنادي الاتفاق عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة الرائد في الجولة الـ17 من بطولة الدوري السعودي. ووضع المدرب الإسباني ظهيره الأيسر المصري "حسين السيد" في التشكيل الذي يبدأ به المباراة التي تقام على ملعب الملك عبد الله. ويحتل الاتفاق قبل مباراة اليوم المركز الثامن ببطولة الدوري برصيد 23 نقطة. بينما يتواجد منافسه الرائد بالمركز العاشر برصيد 22 نقطة. ويسعى الفريقان إلى العودة مرة أخرى إلى نغمة الفوز، بعد تعادل الاتفاق في المباراة الماضية أمام الباطن سلبياً وتعادل منافسه الرائد أمام الهلال 1-1.

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