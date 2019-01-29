كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - المبعوث الاممى فى الحديدة لمحاولة اقناع الحوثى بتنفيذ اتفاق السويد

وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيثس اليوم الثلاثاء إلى مدينة الحديدة غرب اليمن، في أول زيارة له إلى المدينة منذ اتفاقات السويد الشهر الماضي، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن غريفيثس وصل صباحاً إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر "في زيارة لعدة ساعات من أجل متابعة الاستعدادات لمهمة الحديدة الجديدة وفق قرار مجلس الأمن 2452، وتطبيق اتفاق الحديدة".

والتقى غريفثس في الحديدة بفريق الحوثيين في لجنة إعادة الانتشار. وكان غريفيثس قد التقى أمس زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي لبحث تنفيذ اتفاقي الحديدة وتبادل الأسرى.

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد قال إن الحكومة حصلت على تعهدات من الأمم المتحدة بإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة.

وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وانسحاب الحوثيين من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة، مركز المحافظة.