كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - طريقة عمل سندوتش كفتة اللحم في الفرن



اتعلمي معانا طريقة عمل سندوتش كفتة اللحم في الفرن اللذيذ ، وتبحث كثيرا الامهات لوجبة لذيذة وبسيطة لتقديمها على الغداء كنوع من التغيير من الاكلات الدسمة، والساندوتشات هي أسهل وجبة في هذه الظروف وخاصة إذا كانت الأم أو الزوجة لديها شيء وتريد تحضير وجبة سريعة. وسوف نقدم لكم طريقة عمل سندوتش كفتة اللحم في الفرن اللذيذ بوصفة سهلة وسريعة مع الشيف أميرة شنب: _ المكونات: عيش صوص بيتزا جاهز جبنة موزاريلا مبشورة كفتة اللحم نصف كوب كزبرة خضراء ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور ملعقة كبيرة ثوم مفروم كوب بصل مكرمل ملعقة صغيرة كمون ملعقة صغيرة جوزة الطيب ملعقة صغيرة قرفة ملح وفلفل دقيق _ طريقة التحضير: أولا يتم خلط مقادير الكفته جيدا وتشكل الكفتة و يشوى الخبز على الجهتين جيدًا ثم يوضع في بايركس وفوقه الكفتة وصوص البيتزا والجبنة الموزاريلا ثم تدخل الفرن حتى تذوب الجبنة ثم تقدم على المائدة

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