كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - الليثي ينتظم في مران الاهلي

الليثي

انتظم إسماعيل الليثي لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الثلاثاء للمرة الأولى، والمقام على إستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. وكان الأهلي أعلن أمس تعاقده مع الليثي، قادما من المصرية للاتصالات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. ويستعد الأهلي لمواجهة سبيما التنزاني يوم السبت المقبل على إستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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