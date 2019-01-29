كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - لاعب الزمالك ينجو من حادث مروري

لاعب الزمالك ينجو من حادث مروري

تعرض محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك السابق، والمعروف بـ"المايسترو" لحادث سير بسيارته.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا للحادث قائلا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

ويلتقي الفريق الأبيض في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويبحث الفريق الأبيض عن الثلاث نقاط بعد التعادل مؤخرًا مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما.

والتقي الفريقان في 12 مباريات فاز المقاصة في 6 مباريات مقابل 4 مواجهات للفارس الأبيض وتعادل الفريقين في مباراتين، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز، مع العلم أن الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، والزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض 17 لقاء حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر مواجهة واحدة أمام النجوم وسجل الأبيض 39 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

فيما يحتل فريق مصر المقاصة بقيادة مديره الفنى طلعت يوسف المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، وجمع الفريق الفيومي نقاطه الـ30 في الدوري بعد أن خاض 19 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر في باقى المواجهات، واستقبلت شباكه 19 هدفا بينما سجل 19 هدفا في شباك المنافسين.