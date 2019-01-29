كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:47 مساءً - سينما الهناجر تستضيف الفيلم الروائي الطويل "جنة الشياطين "

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 2 فبراير، الفيلم الروائي

الطويل "جنة الشياطين "، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بالتعاون مع قطاع الصندوق. الفيلم للمخرج الراحل "أسامة فوزي"، تدور أحداث الفيلم حول شخص قرر ترك أسرته

الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة وسط عدد من المهمشين، حتى يموت، حين أصدقائه يسرقون الجثة تمهيداً لوداعه

بطريقتهم الخاصة . كما يعرض أيضاَ الفيلم الروائي القصير "عناق" للمخرجة " سهام العلاوي" ، يحكي الفيلم عن

رجل مُسن يعيش بمفرده في جبانة، يتمنى أن يعبر بجواره أي شخص فقط كي يعانقه . يعقب عروض الأفلام ندوة

يديرها السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان ومؤسس النادى. كما يعاد عرض الأفلام في السابعة مساء الأحد 3

فبراير بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية .